Власти Ирана подсчитали число жертв протестов среди ученых и студентов Власти Ирана сообщили о гибели пяти ученых и 22 студентов во время протестов

Два десятка студентов и преподавателей университетов умерли во время масштабных протестов, охвативших Иран, сообщила гостелерадиокомпания страны. Их гибель подтвердил глава центра по связям с общественностью министерства образования Хосейн Садеги.

Среди погибших в результате последних протестов пятеро ученых и 22 учащихся, — уточнил он.

Волнения, начавшиеся в конце декабря 2025 года из-за резкого обесценивания национальной валюты, быстро приобрели политический характер и привели к многочисленным жертвам. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи озвучил общую цифру погибших в ходе вооруженных беспорядков — 3 117 человек.

Официальный Тегеран обвинил в организации и координации беспорядков США и Израиль, заявив о внешнем вмешательстве во внутренние дела республики. Несмотря на то, что к середине января власти объявили о взятии ситуации под полный контроль, данные о погибших продолжают уточняться профильными ведомствами.

На этой неделе в стране возобновились антиправительственные выступления: студенты ведущих университетов Тегерана и других городов устроили акции протеста в первый день нового учебного семестра. Демонстрации сопровождались столкновениями с проправительственными группами и скандированием лозунгов против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.