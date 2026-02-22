Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 14:01

Власти Ирана подсчитали число жертв протестов среди ученых и студентов

Власти Ирана сообщили о гибели пяти ученых и 22 студентов во время протестов

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Два десятка студентов и преподавателей университетов умерли во время масштабных протестов, охвативших Иран, сообщила гостелерадиокомпания страны. Их гибель подтвердил глава центра по связям с общественностью министерства образования Хосейн Садеги.

Среди погибших в результате последних протестов пятеро ученых и 22 учащихся, — уточнил он.

Волнения, начавшиеся в конце декабря 2025 года из-за резкого обесценивания национальной валюты, быстро приобрели политический характер и привели к многочисленным жертвам. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи озвучил общую цифру погибших в ходе вооруженных беспорядков — 3 117 человек.

Официальный Тегеран обвинил в организации и координации беспорядков США и Израиль, заявив о внешнем вмешательстве во внутренние дела республики. Несмотря на то, что к середине января власти объявили о взятии ситуации под полный контроль, данные о погибших продолжают уточняться профильными ведомствами.

На этой неделе в стране возобновились антиправительственные выступления: студенты ведущих университетов Тегерана и других городов устроили акции протеста в первый день нового учебного семестра. Демонстрации сопровождались столкновениями с проправительственными группами и скандированием лозунгов против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Иран
смерти
протесты
студенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта новая дата переговоров между Ираном и США
«Чем могут помочь?»: Песков намекнул на никчемность ЕС в переговорах
«Пили кофе»: Лавров раскрыл главное занятие еропейских делегатов в Женеве
Системы ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника за шесть часов
«Войска на Украину»: министр обороны Британии обозначил свою позицию
Старшеклассника обвинили в многочисленных преступлениях против детей
Песков назвал важное качество Путина
Раскритиковавший СВО рэпер рискует лишиться латвийского паспорта
Закрытие Олимпиады впервые состоится на арене времен Римской империи
Глава ФСБ раскрыл подробности дела о покушении на генерала Алексеева
Песков двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине
Конфискация яхты российского бизнесмена влетела в копеечку Италии: детали
Власти Ирана подсчитали число жертв протестов среди ученых и студентов
Политолог раскрыл, что заставит Зеленского согласиться на мирные условия
«Продвижение есть»: Ми-28НМ выпускает более 100 ракет в день на СВО
Сырский признал превосходство ВВС России за счет бомб и новейших ракет
Во Франции «разнесли» Макрона за его просьбу к Трампу
Гражданство РФ и миллионные заработки: как живет осудивший СВО рэпер Markul
Теракт в центре Львова: кто взорвал Нацполицию Украины, подробности
Сийярто намекнул на ослабление санкций против РФ из-за блокировки «Дружбы»
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.