Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 13:44

Захарова прописала Европе единственное лекарство от краха

Захарова: Евросоюз не сумеет выйти из кризиса без покаяния

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Евросоюз не сможет преодолеть кризис и вернуться к нормальному развитию без покаяния, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги недавних форумов в Давосе и Мюнхене. Она подчеркнула, что в содружестве больше нет ни солидарности, ни общего миропорядка, основанного на правилах, а его неоднородность все более заметна, передает ТАСС.

Нужно совершить еще главное — работу над ошибками: их признать сначала, эти ошибки, и доработать. Почему? Потому что без раскаяния, без покаяния не будет выхода из этой ситуации. Они так и будут по-прежнему буксовать в этой своей иллюзорной политической мифологии, — отметила Захарова.

Она обратила внимание, что теперь перед европейскими политиками стоит вопрос: насколько честно они готовы признать, что их ошибки переросли в преступления. Если понимание пришло, добавила дипломат, то необходимы перемены в риторике, курсе и конкретных действиях.

Ранее Захарова отмечала, что действующие руководители европейских государств не могут рассматриваться как политическая элита, поскольку оказались поражены «русофобией и нацизмом». По ее словам, это болезненное состояние нанесло существенный урон экономическому положению и благосостоянию этих стран.

