«Будет нацелено наше»: Песков предупредил Эстонию после ядерных угроз Песков предупредил Эстонию о зеркальном ответе России на ее ядерные меры

Если на территории Эстонии появится нацеленное на Россию ядерное оружие, то Москва примет зеркальные меры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, сама РФ не угрожает Таллину и другим странам.

Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать, — отметил он.

Ранее Песков заявил, что Россия будет делать все для обеспечения своей безопасности. По его словам, в первую очередь речь идет о вопросах ядерного сдерживания.

Также министр внутренних дел страны Игорь Таро заявил, что Эстония готова пересмотреть и при необходимости ужесточить порядок выдачи временных видов на жительство россиянам и белорусам. На прошлой неделе депутат Европарламента Яна Тоом направила в МВД Эстонии запрос о правилах предоставления временных ВНЖ гражданам Белоруссии и России.