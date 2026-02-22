Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 13:36

«Будет нацелено наше»: Песков предупредил Эстонию после ядерных угроз

Песков предупредил Эстонию о зеркальном ответе России на ее ядерные меры

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Если на территории Эстонии появится нацеленное на Россию ядерное оружие, то Москва примет зеркальные меры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, сама РФ не угрожает Таллину и другим странам.

Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать, — отметил он.

Ранее Песков заявил, что Россия будет делать все для обеспечения своей безопасности. По его словам, в первую очередь речь идет о вопросах ядерного сдерживания.

Также министр внутренних дел страны Игорь Таро заявил, что Эстония готова пересмотреть и при необходимости ужесточить порядок выдачи временных видов на жительство россиянам и белорусам. На прошлой неделе депутат Европарламента Яна Тоом направила в МВД Эстонии запрос о правилах предоставления временных ВНЖ гражданам Белоруссии и России.

Дмитрий Песков
Эстония
ядерное оружие
угрозы
