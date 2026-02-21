В МВД Эстонии заявили об ужесточении выдачи ВНЖ россиянам и белорусам

В МВД Эстонии заявили об ужесточении выдачи ВНЖ россиянам и белорусам

Эстония готова пересмотреть и при необходимости ужесточить порядок выдачи временных видов на жительство россиянам и белорусам, заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро. На прошлой неделе депутат Европарламента Яна Тоом направила в МВД Эстонии запрос о правилах предоставления временных ВНЖ гражданам Белоруссии и России, передает ERR.

По данным телерадиокомпании, ее интересовало, каким образом лица с «неясным прошлым» получили право на временное проживание. Таро также подчеркнул, что республика самостоятельно принимает решения о въезде, пребывании и выдворении иностранцев. По этой причине рассмотрение заявления на временный ВНЖ не означает автоматического одобрения.

На основании вашего запроса мы проанализируем критерии и практику предоставления временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии и при необходимости ужесточим их, — предупредил Таро.

Ранее МИД России подготовил законопроект, обязывающий граждан, постоянно проживающих за границей, сообщать о наличии второго гражданства или ВНЖ. Несоблюдение этого требования может повлечь уголовную ответственность. Максимальным наказанием станет штраф в размере 200 тыс. рублей или обязательные работы длительностью 400 часов.