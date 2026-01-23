Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 20:25

Россиян обяжут сообщать о втором гражданстве

МИД России хочет обязать россиян за рубежом сообщать о втором гражданстве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
МИД России подготовил законопроект, обязывающий граждан, постоянно проживающих за границей, сообщать о наличии иностранного гражданства или вида на жительство, передает «Парламентская газета». Несоблюдение этого требования может повлечь уголовную ответственность, санкции по которой — штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

Под закон подпадут лица, у которых есть иностранное гражданство, ВНЖ или аналогичный документ, дающий право на постоянное проживание за рубежом, но отсутствует регистрация в РФ либо российская прописка, но они фактически находятся за границей более 183 дней в году. Законопроект разработан в рамках реализации миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

Ранее бывший британский полицейский Марк Буллен, переехавший в Россию более 10 лет назад, сообщил, что власти Великобритании лишили его гражданства без каких-либо объяснений. Он отметил, что этому предшествовало задержание в аэропорту Лутона, когда он прилетел навестить родных. Почти год спустя он получил уведомление о лишении гражданства.

