«Это нелепо»: переехавший в РФ британец заявил, что его лишили гражданства Переехавший в Россию из Британии Марк Буллен заявил, что его лишили гражданства

Бывший британский полицейский Марк Буллен, переехавший в Россию более 10 лет назад, сообщил, что власти Великобритании лишили его гражданства без каких-либо объяснений. В разговоре с РИА Новости он отметил, что этому предшествовало задержание в аэропорту Лутона, когда он прилетел навестить родных.

В октябре я получил электронное письмо от министра внутренних дел, в котором говорилось, что мое гражданство аннулируется. Не было никаких объяснений, не были предоставлены никакие доказательства, — рассказал он.

Буллен объяснил, что это произошло после его задержания в Лутоне в 2024 году. По его словам, пятеро человек схватили его при выходе из самолета и удерживали в рамках закона о терроризме. Они четыре часа допрашивали британца о жизни в России и личных убеждениях, а также интересовались его мнением о деле Скрипалей. Затем его отпустили, изъяв всю электронику. Почти год спустя получил уведомление о лишении гражданства.

Я понятия не имею, что, по их мнению, я сделал. Я семейный человек, у меня четверо детей. Я работаю в футбольной индустрии в России. Меня интересуют только Россия и футбол. Я был довольно активен в британском сообществе здесь, в Санкт-Петербурге. Но я не могу сказать вам, почему они это сделали. Мне это кажется странным, и все, с кем я говорил, считают, что это нелепо и смешно, — отметил он.

