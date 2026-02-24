Зимняя Олимпиада — 2026
Британец отпраздновал день рождения на острове и исчез

Британский турист пропал на Тенерифе в свой день рождения

Тенерифе, Испания Тенерифе, Испания Фото: Shutterstock/FOTODOM
На острове Тенерифе, принадлежащем Испании, пропал британский турист по имени Райф, сообщает The Sun. Мужчина исчез через несколько часов после празднования дня рождения в ночном клубе. Последний раз на связь он выходил рано утром 22 февраля.

Как пишет газета, около 6:30 утра Райф покинул клуб Tramps в Плайя-де-лас-Америкас и направился в сторону развлекательной зоны. В 7:15 он отправил личное сообщение другу, после чего перестал выходить на связь. По данным поисковой организации, в последний раз его могли видеть в одном из отелей в компании неизвестного мужчины. Как уточнили очевидцы, турист находился в хорошем настроении.

Известно, что в момент исчезновения на британце были фиолетовая футболка Nike, шорты и кепка того же цвета. Представители поисковой организации отметили, что отсутствие активности в соцсетях для него нехарактерно — именно это взволновало друзей и родных.

Ранее в индийской деревне полиция раскрыла необычное исчезновение девушки, которое родственники сочли мистическим. На месте пропажи нашли полутораметровую змеиную кожу, что породило слухи о превращении в женщину-змею. Однако следствие установило, что находка была частью спланированного побега с возлюбленным, чтобы ввести семью в заблуждение и отсрочить поиски.

туристы
британцы
пропажи
Испания
