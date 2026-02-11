Пропавшая девушка оставила после себя змеиную кожу В Индии девушка сбежала с возлюбленным, оставив в своей комнате змеиную кожу

В индийской деревне в округе Аурайя полиция раскрыла загадочное исчезновение девушки, после которого в ее комнате нашли полутораметровую змеиную кожу, завернутую в одежду, сообщает India Today. Как установили правоохранители, находка была частью спланированного побега с возлюбленным, а не мистическим событием.

Обнаружив змеиную кожу, родственники в панике вызвали полицию, а по деревне быстро распространились слухи о превращении девушки в мифическую женщину-змею или ее похищении сверхъестественными силами.

Следствие установило, что девушка намеренно оставила улику, чтобы ввести родных в заблуждение и отсрочить начало активных поисков. Начальник местного полицейского участка Аджай Кумар охарактеризовал инцидент как «драму в стиле кино».

