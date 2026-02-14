Британец выжил после 40-минутной остановки сердца

Житель Великобритании Патрик Чернли перенес остановку сердца продолжительностью 40 минут и выжил, сообщает BBC. Инцидент произошел несколько лет назад, но пострадавший до сих пор борется с его тяжелыми последствиями.

В возрасте 39 лет мужчина с наследственным заболеванием часто перерабатывал во время пандемии, при этом вел активный образ жизни и много времени проводил с детьми. В один из вечеров он потерял сознание. Супруга начала делать искусственное дыхание, а дети побежали за помощью. Медики пытались реанимировать Чернли с помощью дефибриллятора, но сердце запустилось только после инъекции адреналина спустя 40 минут.

После остановки сердца мужчина впал в кому на неделю. Из-за черепно-мозговой травмы он потерял зрение и частично утратил память. Зрение вернулось, но не полностью, то же самое произошло и с памятью. Чернли признался, что теперь постоянно чувствует сильную усталость и никогда не просыпается отдохнувшим, но в целом доволен жизнью.

