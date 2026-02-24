Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине Песков: Россия сохраняет надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине

Российская Федерация с самого начала и по настоящее время не оставляет надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это чувство не покидало Москву никогда, передает ТАСС.

Эта надежда не покидала нас с самого начала, — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что изначально были предприняты шаги для завершения противостояния дипломатическим путем и даже разработано соответствующее соглашение. Однако, по его словам, после того как в переговорный процесс вмешалась Великобритания, ситуация вновь вернулась в военное русло.

Ранее Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО сообщало, что власти США хотят заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине к 4 июля. По словам собеседников агентства, Вашингтон планирует сделать это до того, как в стране будут проходить торжества по случаю 250-й годовщины независимости.