24 февраля 2026 в 12:44

Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине

Российская Федерация с самого начала и по настоящее время не оставляет надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это чувство не покидало Москву никогда, передает ТАСС.

Эта надежда не покидала нас с самого начала, — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что изначально были предприняты шаги для завершения противостояния дипломатическим путем и даже разработано соответствующее соглашение. Однако, по его словам, после того как в переговорный процесс вмешалась Великобритания, ситуация вновь вернулась в военное русло.

Ранее Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО сообщало, что власти США хотят заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине к 4 июля. По словам собеседников агентства, Вашингтон планирует сделать это до того, как в стране будут проходить торжества по случаю 250-й годовщины независимости.

