24 февраля 2026 в 12:45

Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России

Песков: Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в мессенджере в то же время фиксируется много потенциально опасного контента. Он отметил, что на основе этого компетентные органы принимают необходимые меры, передает РИА Новости.

Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации Telegram сотрудничать с нашими властями, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров проходит по уголовному делу о содействии террористической деятельности: мессенджер использовался для подготовки диверсий, включая атаку в «Крокус Сити Холл». В частности, через Telegram координировались не менее 475 терактов, предотвращенных спецслужбами.

До этого пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России сообщила, что применение Telegram в зоне СВО в последние три месяца создавало угрозу жизни российских военнослужащих. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины и киевские спецслужбы могут использовать размещаемую в мессенджере информацию в военных целях.

