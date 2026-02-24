Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 12:26

Дурова обвинили в содействии террористам из «Крокуса»

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Eventpress Kochan/Global Look Press
Основатель Telegram Павел Дуров проходит по уголовному делу о содействии террористической деятельности: мессенджер использовался для подготовки диверсий, включая атаку в «Крокус Сити Холл», сообщил Telegram-канал «112». По информации канала, через Telegram координировались не менее 475 терактов, предотвращенных спецслужбами.

Также заявлено, что Telegram не удалил 1369 ресурсов с детской порнографией, 3771 — связанных с наркотиками и 2666 — по теме суицида. Роскомнадзор назначил штрафы на 141 млн рублей, из которых оплачено 49 млн.

Отмечается, что расследование касается действий Дурова в рамках статьи о содействии терроризму. Санкция предполагает лишение свободы сроком от восьми лет до пожизненного. В 2018 году платформа уже сталкивалась с блокировками из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Telegram может быть немедленно заблокирован в России в случае, если будет доказана его причастность к терактам. По его словам, прежде всего, нужно выяснить, какой долей компании владеет ее Дуров.

