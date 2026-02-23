Зимняя Олимпиада — 2026
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков

АТОР: россияне не посещают Гвадалахару и штат Халиско во время беспорядков

Полицейский дежурит возле сгоревшего автомобиля на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика Полицейский дежурит возле сгоревшего автомобиля на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика Фото: Diana Marquez/XinHua/Global Look Press
Российские туристы редко выбирают для отдыха мексиканские Гвадалахару и штат Халиско, где в настоящее время происходят массовые беспорядки, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Более 95% россиян предпочитают отдыхать на курортах штата Кинтана-Роо, включая Канкун и Ривьера-Майя.

На текущий момент в Мексике может находиться менее 3 тыс. туристов из России. В АТОР отметили, что большинство из них прибыли в страну не с туристической целью.

Гвадалахара входит в программы очень небольшого числа авторских экскурсионных туров по Мексике, предлагаемых в России, но продаж в такие туры в последнее время, по данным туроператоров — членов АТОР, не было. Их клиентов из России здесь в настоящее время нет, — говорится в сообщении.

От российских туристов, отдыхающих в разных регионах страны, жалобы не поступали. Поездки проходят в штатном режиме, задержки рейсов отсутствуют, а обращений с просьбой о досрочном возвращении не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что в Мексике в нескольких штатах вспыхнули беспорядки после сообщений о возможной ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Преступники блокируют трассы и поджигают машины, парализуя движение.

