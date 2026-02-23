Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский начал выпрашивать у Европы армию как в России

Зеленский призвал Европу оплатить Украине контрактную армию по аналогии с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу оплатить Украине контрактную армию по аналогии с Россией. По его словам, которые приводит BBC, речь идет о переходе от мобилизационной модели к контрактной системе. Зеленский уточнил, что у Киева на это денег нет.

Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют, — отметил он.

До этого американский политолог Гарланд Никсон заявил, что Зеленский относится к украинцам не по-человечески. По словам эксперта, глава государства беспокоится лишь за способность ВСУ продолжать борьбу с Россией. Европейцы страдают из-за Украины и хотят, чтобы мучились все, объяснил политолог. Он описал их стратегию: «Если любишь Украину, вот тебе кнут, избей до полусмерти».

Ранее сообщалось, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут не приехать в Киев «с подарками» 24 февраля, так как ЕС не ввел новые антироссийские ограничения. По словам аналитиков, теперь «эта пара» может появиться в украинской столице лишь «с пустыми руками».

