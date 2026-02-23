Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве Медведев: Киев постепенно осознает, в какой ситуации он оказался

К властям Украины постепенно приходит «некое осознание, в какой они ситуации», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Украина получила требования РФ, но еще не ответила на них. Видео с рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации политик опубликовал на своем канале в MAX.

Могу сказать, что, по моим ощущениям, некое осознание того, в какой они ситуации, приходит, — отметил он.

До этого стало известно, что солдаты Вооруженных сил Украины боятся передвигаться в зоне спецоперации из-за российских дронов. По словам аналитиков, украинские военные воспринимают логистику в зоне боевых действий с ужасом.

Ранее экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Белый дом требует от Киева достижения мирных соглашений к лету, чтобы к 4 июля, когда празднуется День независимости Соединенных Штатов, можно было объявить о грандиозных бизнес-сделках с Россией. По его словам, давление на Киев не помогает разрешению кризисной ситуации.