23 февраля 2026 в 11:58

Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах

Lenta.ru: 55% россиян признались, что сталкивались с поборами в школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более половины россиян (55%) признались, что сталкивались с денежными сборами в школах, согласно опросу, проведенному Lenta.ru. В исследовании приняли участие 20 437 респондентов.

43% респондентов заявили, что их часто просят вносить деньги на нужды школы. Еще 12% отметили, что такие случаи происходят редко. В то же время 15% респондентов сообщили, что в их образовательных учреждениях подобные сборы не проводятся, а 30% затруднились с ответом.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства, Нина Останина, заявила, что такие сборы денег с родителей незаконны. Она отметила, что финансирование школ должно осуществляться из государственного бюджета, а любые дополнительные расходы должны быть согласованы с родительским комитетом и школьным советом. Депутат подчеркнула, что сбор денег без одобрения родительского комитета противоречит действующим нормам и законодательству.

Ранее заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина заявила, что школы обязаны бесплатно предоставлять учащимся все необходимые учебные пособия, включая рабочие тетради по ФГОС. Родителям не нужно приобретать базовые учебники и материалы, которые входят в школьный план. Учитель может рекомендовать дополнительные материалы, но не имеет права требовать их покупки.

