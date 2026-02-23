В Мексике раскрыли число жертв беспорядков после убийства наркобарона Jornada: жертвами беспорядков в Мексике стали не менее 18 человек

Не менее 18 человек погибли в Мексике во время операции против лидера картеля «Новое поколение Халиско» и последовавших беспорядков, сообщает Jornada. Как пишет источник, в списке жертв оказались 15 бойцов национальной гвардии.

В городе Пуэрто-Вальярте после ареста Эль Менчо вспыхнул тюремный бунт, в ходе которого погиб охранник. В Сапопане штата Халиско во время уличной перестрелки застрелили сотрудника прокуратуры, там же погибла и беременная женщина. В ходе вооруженных столкновений силовики уничтожили восемь боевиков картеля. По данным издания, они также задержали 27 человек.

Ранее местный житель сообщил, что все затихло на следующий день после начала беспорядков в городе Пуэрто-Вальярта штата Халиско. Он отметил, что, несмотря на отсутствие видимой опасности, всем рекомендовано оставаться дома.

До этого сообщалось, что на текущий момент в Мексике может находиться менее 3 тыс. россиян. В АТОР отметили, что большинство из них прибыли в страну не с туристической целью. Известно, что путешественники из России редко выбирают для отдыха мексиканские Гвадалахару и штат Халиско, где в настоящее время происходят массовые беспорядки.