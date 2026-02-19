Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 15:35

Кидаю семена в снег в конце февраля — в июне сад утопает в алых шапках. Многолетник-чудо для красивого участка

Фото: D-NEWS.ru
Кидаю семена в снег в конце февраля — и уже в июне мой сад утопает в ярких красках. Аквилегия Columbine Red — именно тот многолетник, который превращает зимний эксперимент в летний шедевр. Его тёмно-бордовые, почти шоколадные цветки с контрастными золотистыми тычинками кажутся созданными искусным ювелиром: каждый цветок — изящная подвеска с нежными лепестками и изящными шпорцами.

Это растение не требует никаких хлопот: никаких теплиц, никакой рассады, только горсть семян, брошенная по снегу. Весенняя прохлада стратифицирует их естественным образом, и всходы появляются дружными, крепкими и закалёнными.

Аквилегия цветёт в полутени там, где другие капризничают, радуя с июня и до середины лета. А после цветения остаются ажурные кустики сизо-зелёной листвы, которые украшают сад до осени. Она даёт обильный самосев, но не агрессивна — аккуратно заполняет пространство, не вытесняя соседей. Посадите один раз — и годы будете любоваться этим ювелирным великолепием без лишних усилий.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
