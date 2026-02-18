Зимняя Олимпиада — 2026
Моя палочка-выручалочка для ленивой клумбы: растет все лето, не болеет, а цветет так, что глаз не оторвать

Фото: D-NEWS.ru
Гвоздика-травянка — моя палочка-выручалочка для ленивой клумбы, которая цветет все лето без капризов и лишних хлопот. Ее необычность в том, что этот многолетник не требует ни подкормок, ни частого полива, ни укрытия на зиму, а радует яркими шапками соцветий с июня до самых заморозков.

Получается обалденная картина: невысокие подушки из узких сизо-зеленых листьев, усыпанные множеством небольших цветков всех оттенков розового, малинового и белого. Они словно светятся на солнце и издают тонкий пряный аромат, привлекая бабочек и пчел. Травянка размножается самосевом, аккуратно разрастаясь и заполняя пустоты, не давая сорнякам ни единого шанса.

Ей не страшны ни засуха, ни морозы до -40 °C. Посадите ее один раз на солнечное место с легкой почвой — и забудьте на годы. Она идеально подходит для альпийских горок, бордюров и переднего плана цветников. А если решите поделиться с соседями — достаточно откопать пару розеток весной или осенью. Гвоздика-травянка — идеальный выбор для тех, кто мечтает о красивой клумбе без лишних усилий.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
