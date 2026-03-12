Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:10

Почему анютины глазки? История цветка и 5 самых удачных сортов для России

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Анютины глазки — один из самых узнаваемых садовых цветов. Их любят за яркие «лица» на лепестках, раннее цветение и удивительную выносливость. Но у этого растения есть и трогательная легенда, из-за которой цветок получил своё название.

По народному преданию жила добрая девушка по имени Анюта. Она полюбила молодого путника, который однажды остановился в её деревне. Перед отъездом он пообещал вернуться, но так и не появился. Анюта каждый день выходила к дороге и долго смотрела вдаль, надеясь увидеть любимого. Годы шли, а она всё ждала. Говорят, что девушка умерла от тоски и ожидания, а на месте, где она стояла и провожала взглядом дорогу, выросли необычные цветы. Их лепестки словно напоминают маленькое лицо с глазами — так и появилось название «анютины глазки».

Сегодня виолы ценят не только за красивую легенду, но и за устойчивость к прохладному климату. Многие сорта прекрасно растут в России и легко переносят весенние заморозки.

Виола Фламенко белая F1 — современный гибрид с крупными белыми цветками. Сорт устойчив к похолоданиям до −5 °C и обычно выращивается как двулетник, на клумбе может расти около 2–3 лет.

Виола Матрикс Еллоу — яркий жёлтый сорт с компактными кустами. Хорошо переносит холодную весну и живёт в среднем 2 года.

Виола Швейцарские гиганты — один из самых популярных сортов с крупными цветами разных оттенков. Выдерживает заморозки до −6 °C и может украшать клумбы несколько сезонов.

Виола Рококо микс отличается волнистыми лепестками и необычной формой цветка. Сорт устойчив к прохладной погоде и обычно цветёт около двух лет.

Виола Дельта Блю — сорт с насыщенными сине-фиолетовыми цветами и ранним цветением. Он спокойно переносит весенние холода и живёт примерно 2 года.

Ранее мы рассказывали о 5 многолетниках, которые недавно появились в России, но их уже любят садоводы. Цветут шапками и поражают красотой.

Проверено редакцией
Читайте также
5 многолетников недавно появились в России, но их уже любят садоводы — цветут шапками и поражают красотой
Общество
5 многолетников недавно появились в России, но их уже любят садоводы — цветут шапками и поражают красотой
Россиянам напомнили о штрафах за сбор подснежников и ландышей
Общество
Россиянам напомнили о штрафах за сбор подснежников и ландышей
Цветок-эльф — никакой возни, а красота неземная: цветет даже в тени, распустится уже в мае
Общество
Цветок-эльф — никакой возни, а красота неземная: цветет даже в тени, распустится уже в мае
На солнце и в полутени растет пышными шапками: многолетник, который должен быть на каждой даче
Общество
На солнце и в полутени растет пышными шапками: многолетник, который должен быть на каждой даче
Рассыпьте это по снегу в марте — и земля станет плодородной без перекопки и усилий
Общество
Рассыпьте это по снегу в марте — и земля станет плодородной без перекопки и усилий
сады
цветы
многолетники
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приговоры по делу «Крокус Сити»: полный список обвиняемых в теракте
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.