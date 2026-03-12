Почему анютины глазки? История цветка и 5 самых удачных сортов для России

Анютины глазки — один из самых узнаваемых садовых цветов. Их любят за яркие «лица» на лепестках, раннее цветение и удивительную выносливость. Но у этого растения есть и трогательная легенда, из-за которой цветок получил своё название.

По народному преданию жила добрая девушка по имени Анюта. Она полюбила молодого путника, который однажды остановился в её деревне. Перед отъездом он пообещал вернуться, но так и не появился. Анюта каждый день выходила к дороге и долго смотрела вдаль, надеясь увидеть любимого. Годы шли, а она всё ждала. Говорят, что девушка умерла от тоски и ожидания, а на месте, где она стояла и провожала взглядом дорогу, выросли необычные цветы. Их лепестки словно напоминают маленькое лицо с глазами — так и появилось название «анютины глазки».

Сегодня виолы ценят не только за красивую легенду, но и за устойчивость к прохладному климату. Многие сорта прекрасно растут в России и легко переносят весенние заморозки.

Виола Фламенко белая F1 — современный гибрид с крупными белыми цветками. Сорт устойчив к похолоданиям до −5 °C и обычно выращивается как двулетник, на клумбе может расти около 2–3 лет.

Виола Матрикс Еллоу — яркий жёлтый сорт с компактными кустами. Хорошо переносит холодную весну и живёт в среднем 2 года.

Виола Швейцарские гиганты — один из самых популярных сортов с крупными цветами разных оттенков. Выдерживает заморозки до −6 °C и может украшать клумбы несколько сезонов.

Виола Рококо микс отличается волнистыми лепестками и необычной формой цветка. Сорт устойчив к прохладной погоде и обычно цветёт около двух лет.

Виола Дельта Блю — сорт с насыщенными сине-фиолетовыми цветами и ранним цветением. Он спокойно переносит весенние холода и живёт примерно 2 года.

