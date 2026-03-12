На солнце и в полутени растет пышными шапками: многолетник, который должен быть на каждой даче

На каждой даче обязательно должен расти флокс метельчатый — король цветника, который по праву считается незаменимым многолетником.

Его главное преимущество — потрясающее разнообразие оттенков и невероятный сладкий аромат, наполняющий сад с середины лета до осени. Флоксы цветут пышными шапками соцветий, полностью преображая участок, и при этом удивительно неприхотливы. Они зимуют без укрытия, растут на солнце и в полутени, не требуют частых пересадок и ежегодно становятся только краше.

Срезанные соцветия долго стоят в вазе, наполняя дом ароматом сада. Флоксы идеально сочетаются с другими растениями и позволяют создавать композиции на любой вкус. Именно за эту универсальность, красоту и неприхотливость флоксы заслужили звание незаменимого многолетника, который должен быть на каждой даче.

