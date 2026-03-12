Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Вместо обычной ухи варю бельгийский ватерзой. Горбуша и грибы — получается бархатным, как в ресторане

Фото: D-NEWS.ru
Все начинается с бульона. Я варю его из обрезей красной рыбы. Чем дольше, тем насыщеннее. Потом процеживаю, и в этой золотистой жидкости потом будет томиться картофель, морковь, сельдерей и горбуша. А грибы — королевские шампиньоны — добавляют землистую нотку, которая идеально оттеняет рыбу.

Что понадобится для ватерзоя

Для супа нужен заранее приготовленный рыбный бульон (я варю его из обрези красной рыбы — голов, хребтов, плавников), одна горбуша (или любая красная рыба), несколько картофелин, морковь, пара стеблей черешкового сельдерея, пучок петрушки, королевские шампиньоны (грамм 200–300), немного муки, растительное масло для жарки. Для заправки: один желток, 50–100 мл сливок, соль и перец.

Как я его готовлю

В уже готовый горячий рыбный бульон закладываю нарезанный кубиками картофель и варю до полуготовности. Горбушу разделываю на филе, нарезаю порционными кусками. Королевские шампиньоны нарезаю пластинками и обжариваю на растительном масле до золотистости, в конце добавляю немного муки, чтобы слегка загустить будущий суп. Морковь нарезаю кружочками, сельдерей — кусочками, отправляю в бульон к картофелю. Когда картофель почти готов, добавляю обжаренные грибы и куски горбуши. Варю еще 5–7 минут, пока рыба не приготовится. Отдельно взбиваю желток со сливками, солью и перцем. Снимаю суп с огня и, постоянно помешивая, тонкой струйкой вливаю заправку. Добавляю мелко рубленую петрушку, даю настояться под крышкой 5 минут. Подаю горячим.

