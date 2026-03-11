Этот чечевичный суп с баклажанами — ваш билет на Восток без визы. Пряный, согревающий, с томлеными овощами и бархатной текстурой

Этот суп — не просто обед, а настоящее путешествие. Аромат обжаренного кумина и кориандра, глубина томатов, бархатистая чечевица и та самая пикантная нота чили, которая не обжигает, а согревает изнутри. Идеальный баланс для тех, кто ценит насыщенный вкус и легкость после трапезы.

Что понадобится

Баклажан — 1 крупный (около 400 г), лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2-3 зубчика, перец чили свежий — 1/2 стручка или щепотка хлопьев, томатная паста — 1 ст. ложка, консервированные измельченные томаты — 400 г, чечевица красная — 200 г, бульон овощной горячий — 1-1,2 л, масло оливковое — 2-3 ст. ложки, кумин (зира) молотый — 1 ч. ложка, кориандр молотый — 1 ч. ложка, наршараб (гранатовый соус) или бальзамический уксус — 1 ч. ложка, сахар, соль, перец черный молотый — по вкусу, зелень свежая (кинза, петрушка) для подачи.

Как я его готовлю

Баклажан моем, нарезаем некрупными кубиками, обильно посыпаем солью и оставляем в миске на 20-30 минут. За это время он выделит сок, а вместе с ним уйдет возможная горечь. Лук чистим и нарезаем тонкими перьями или четверть-кольцами, чили освобождаем от семян и мелко рубим (если используем хлопья — откладываем в сторону). Чеснок чистим и измельчаем.

В толстостенной кастрюле или сотейнике разогреваем оливковое масло на среднем огне. Выкладываем лук, подготовленные кубики баклажана и чили. Обжариваем, периодически помешивая, до мягкости лука и появления румяности на баклажанах. Добавляем измельченный чеснок и готовим еще около минуты, пока не появится стойкий аромат. Следом отправляем в кастрюлю томатную пасту и обжариваем ее вместе с овощами 1-2 минуты, чтобы ушла кислинка. Вливаем консервированные томаты, добавляем кумин, кориандр и наршараб, хорошо перемешиваем и доводим до легкого кипения. Вливаем горячий овощной бульон, пробуем и регулируем вкус: солим, перчим, при необходимости добавляем щепотку сахара для баланса кислоты. Чечевицу промываем в холодной воде и всыпаем в суп.

После закипания убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и томим около 20 минут, пока чечевица не станет мягкой, но сохранит форму. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой еще 10-15 минут — это позволит вкусам окончательно объединиться.

