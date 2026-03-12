Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 05:47

Случайно добавил это в тесто — оладьи стали пышными, как никогда. Теперь готовлю только так, плюс маленький трюк для более яркого вкуса

Фото: D-NEWS.ru
Кажется невероятным, как из простейших ингредиентов — муки, минералки и пары добавок — рождается такое кулинарное чудо. Оладьи получаются на удивление воздушными, с легкой кислинкой феты и свежей ноткой шпината.

Что понадобится

Мука пшеничная — 200 г, минеральная вода газированная (комнатной температуры) — 250 мл, разрыхлитель теста — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — щепотка, шпинат свежий — 70 г, сыр фета — 100 г, томаты вяленые — 50 г, масло растительное для жарки — 2–3 ст. л.

Как я его готовлю

В глубокой миске смешиваю просеянную муку с разрыхлителем, сахаром и щепоткой соли. Постепенно вливаю минеральную воду комнатной температуры, активно работая венчиком, чтобы не оставалось комочков. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Накрываю миску полотенцем и оставляю отдыхать на 10 минут — за это время клейковина муки расслабляется, а пузырьки газа насыщают массу, делая ее еще более воздушной. Тем временем мелко режу свежий шпинат и вяленые томаты, а фету аккуратно крошу вилкой на небольшие кусочки.

В отдохнувшее тесто добавляю подготовленные ингредиенты и осторожно перемешиваю силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Разогреваю сковороду с тонким слоем растительного масла на среднем огне. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя аккуратные округлые оладьи. Жарю с каждой стороны по 2–3 минуты до появления золотистой хрустящей корочки.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
