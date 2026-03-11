Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Вместо котлет готовлю куриные оладьи — простой рецепт и жарка в пергаменте без брызг

Фото: D-NEWS.ru
Иногда хочется приготовить что-то из курицы, но обычные котлеты уже надоели. В таком случае выручают куриные оладьи. Они получаются мягкими, нежными и очень удобными: можно есть просто так, а можно завернуть любую начинку — овощи, сыр, зелень или соус.

Готовятся такие блинчики очень быстро и из самых простых продуктов. Тесто получается почти как на обычные блины, только основой служит куриная грудка. Благодаря этому блюдо выходит сытным и при этом достаточно лёгким.

Ингредиенты: куриная грудка — 400 г, молоко 2,5% — 200 мл, яйцо — 1 шт., кукурузная мука — около 35 г, соль и специи — по вкусу.

Куриную грудку без кожи измельчите в блендере или прокрутите через мясорубку до состояния фарша. Добавьте яйцо, молоко, соль и специи, затем всыпьте муку и хорошо перемешайте. Масса должна получиться похожей на густое блинное тесто.

Разогрейте сковороду. На лист пергамента выложите 1,5–3 столовые ложки теста и распределите тонким слоем. Перенесите бумагу на горячую сковороду и готовьте на среднем огне без крышки. Когда блин начнёт светлеть и схватываться, накройте вторым листом бумаги и аккуратно переверните. Жарьте до готовности.

Ранее мы делились рецептом итальянского яблочного пирога. Нужен лишь стакан молока и немного масла.

