11 марта 2026 в 12:46

Салат слоеный с курицей и черносливом: настоящий праздник вкуса

Салат слоеный с курицей и черносливом: настоящий праздник вкуса
Этот салат для тех, кто любит неожиданные сочетания. Пикантная курица, терпкий чернослив, хрустящие орехи и нежный сыр — идеальная комбинация, которая не нуждается в представлении. Салат получается сытным, но при этом не тяжелым, благодаря удачному соусу на основе сметаны.

Для начала займитесь курицей. Возьмите 2 филе грудки и отварите их в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком до готовности. Остудите прямо в бульоне, чтобы мясо осталось сочным, и разберите на мелкие волокна или нарежьте кубиком. Чернослив, примерно горсть, залейте кипятком на десять минут, затем нарежьте тонкими полосками. Грецкие орехи (полстакана) слегка обжарьте на сухой сковороде и порубите ножом не слишком мелко, чтобы чувствовалась текстура. 2 яйца сварите вкрутую и отделите белки от желтков. Также вам понадобится 150 г твердого сыра, который мы натрем на мелкой терке, и 1 луковица.

Для соуса смешайте в равных пропорциях сметану и майонез (примерно по 100 г), добавьте чайную ложку горчицы и щепотку черного перца. Этот соус легче, чем чистый майонез, и лучше пропитывает слои. Теперь строим пирамиду. Первый слой — куриное мясо, смешанное с половиной измельченного лука. Поливаем соусом. Далее — чернослив, на него — орехи, и снова соус. Третий слой — тертые белки яиц, немного солим и снова соус. Четвертый слой — тертый сыр. И верхний, финальный слой — желтки, натертые на мелкой терке. Соусом верх мазать не нужно, желтки и так создадут аппетитную корочку. Дайте салату настояться в холодильнике часа 3 — за это время чернослив отдаст свою кислинку курице, а орехи останутся приятно хрустящими.

  • Совет: чтобы чернослив лучше раскрылся, перед нарезкой можно обжарить его полоски на сливочном масле буквально минуту — это придаст ему легкий карамельный оттенок и сделает вкус салата более глубоким и многогранным.

Ранее мы писали о том, как испечь творожное печенье с воздушным сюрпризом

Оксана Головина
О. Головина
