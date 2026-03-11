Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Рассыпьте это по снегу в марте — и земля станет плодородной без перекопки и усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хотите обогатить землю на даче без лишних усилий? Используйте мартовский снег как природного помощника!

Достаточно рассыпать по снежному покрову древесную золу — и талые воды доставят калий, фосфор и микроэлементы прямо к корням будущих растений. Зола не только удобряет, но и раскисляет почву, делая ее более плодородной.

Другой отличный вариант — компост или перегной, рассыпанные тонким слоем по снегу. При таянии они равномерно пропитают грунт органикой, улучшая его структуру.

Важно проводить подкормку в безветренную погоду, чтобы полезные вещества не разнесло ветром. Этот простой способ позволяет с минимальными затратами времени подготовить почву к новому сезону и получить богатый урожай. Просто рассыпьте этих помощников по снегу в марте — и земля станет плодородной без перекопки и усилий.

Ранее был назван цветок, который вырастет розовым облаком, если вы просто кинете семена в мартовский снег.

