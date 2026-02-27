Бесплатные удобрения с вашей кухни, которые станут секретом богатого урожая

На каждый день

Пока одни тратят сотни рублей на покупные подкормки, другие давно используют то, что обычно летит в мусорное ведро. Луковая шелуха и яичная скорлупа — доступные натуральные удобрения, которые реально работают и не наносят вреда ни почве, ни урожаю.

Как использовать:

Настой луковой шелухи: залейте горсть шелухи 2 литрами кипятка, настаивайте 24 часа, процедите и поливайте растения под корень — раз в 2 недели. Средство содержит калий, фосфор, фитонциды и подавляет тлю, паутинного клеща, черную ножку.

Мульчирование шелухой: рассыпьте сухую шелуху вокруг кустов томатов, перца, клубники — она отпугивает вредителей и медленно отдает питательные вещества в почву.

Скорлупа как источник кальция: высушите, измельчите в порошок и внесите в почву при посадке из расчета 1 стакан на 1 кв. м. Кальций укрепляет клеточные стенки растений и снижает кислотность грунта.

Дренаж из скорлупы: крупные куски на дно горшков или грядок улучшают воздухообмен корней и постепенно растворяются, питая землю.

Компост: оба компонента отлично ускоряют созревание компостной кучи и обогащают ее минеральный состав.

Натуральные удобрения из кухонных отходов — это нулевая цена, полная безопасность для семьи и ощутимый результат уже за один сезон. Собирайте шелуху и скорлупу с осени: к весне накопите достаточно, чтобы подкормить весь участок без единого рубля затрат.

