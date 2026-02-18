Февраль — самое время для тех, кто планирует весенние посадки. Пока на улице снег, стоит заглянуть в коробку с семенами и понять, что из старых запасов еще послужит, а что лучше сразу отправить в мусорное ведро. Ревизия семян поможет избежать разочарований, когда вместо дружных всходов на грядках будут зиять пустые участки.

Что обычно лежит в закромах

У большинства огородников накапливаются семена томатов, огурцов, перца, кабачков, моркови, свеклы, зелени — укропа, петрушки, салата. Многие из этих пакетиков куплены год-два-три назад, а то и давнее. Часть могла храниться в не самых подходящих условиях: где-то в тепле на кухне, где-то во влажном подвале.

Как понять, что пригодно для посадки

Первый шаг — внимательно изучить пакетики. Проверьте даты: томаты и огурцы сохраняют всхожесть до 8 лет, тыква и кабачки — 6-8 лет, морковь, свекла и лук — 3-4 года, а вот укроп и петрушка живут всего 1-2 года. Если срок вышел значительно, не стоит надеяться на чудо.

Второй шаг — проверить старые запасы на всхожесть дома. Самый простой способ: взять 5-10 семян из партии, завернуть во влажную ткань или бумажное полотенце, положить в теплое место. Через 3-5 дней (в зависимости от культуры) станет ясно, сколько проклюнулось. Если из 5 семечек взошло 4 — отлично, если 2-3 — всхожесть средняя, придется сеять гуще. Меньше 30% — такие семена лучше выбросить без сожалений, они дадут слабые ростки и скудный урожай.

Еще один метод — солевой раствор: семена опускают в подсоленную воду, всплывшие на поверхность считаются невсхожими. Этот способ подходит для большинства огородных культур и позволяет быстро отсеять пустышки.

Какие семена выбросить: простой тест запасов, чтобы не остаться без урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем нужна ревизия

Ревизия семян — не просто перебирание пакетиков, а возможность сэкономить время, место на подоконнике и нервы весной. Плохие семена способны разочаровать: посеете их в марте, будете ждать всходов, а они так и не появятся или взойдут редкими чахлыми росточками. В итоге придется пересевать, терять драгоценные недели, а то и вовсе остаться без рассады нужного сорта. Потратив час в феврале на то, чтобы проверить старые запасы на всхожесть, можно заранее составить список покупок, докупить свежие семена и спокойно готовиться к сезону. Хорошие, проверенные семена — первый шаг к щедрому урожаю, который порадует летом и осенью.

Ранее мы рассказывали, как аккуратно почистить теплицу от снега.