Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 06:31

Подержите свечку: безопасные способы очистки теплицы без лишних усилий

Как убрать снег с теплицы — специальные приспособления и народные методы Как убрать снег с теплицы — специальные приспособления и народные методы Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Зимние снегопады превращают легкие садовые конструкции в зоны повышенного риска. Массивные снежные шапки на парниках создают колоссальное давление на каркас, что может привести к деформации или полному обрушению строения под весом заледеневшей массы.

Снег на теплице опасен не только своим весом, но и способностью превращаться в плотный лед, который царапает поверхность поликарбоната при стихийном сходе. К тому же плотный белый слой лишает почву внутри необходимого света, если вы планируете ранние посадки или храните там многолетние растения. Понимая, как убрать снег с теплицы правильно, вы сохраните целостность дорогостоящего пластика и значительно продлите жизнь своему садовому помощнику.

Для тех, кто предпочитает современные решения, рынок предлагает специальные приспособления: телескопические скребки с мягкими накладками и специальными роликами. Ролики позволяют инструменту плавно катиться по поверхности, срезая снег и не касаясь самого поликарбоната острыми краями. Также популярны снегоуборочные рамки с длинными матерчатыми шлейфами, которые подрезают пласт, заставляя его соскальзывать по ткани вниз прямо к вашим ногам.

Подержите свечку: безопасные способы очистки теплицы без лишних усилий Подержите свечку: безопасные способы очистки теплицы без лишних усилий Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если же профессионального инвентаря под рукой нет, на помощь приходят народные методы и смекалка:

  • метод «вибрации»: зайдите внутрь и аккуратно постучите по дугам каркаса резиновой киянкой или ладонью. Этого часто достаточно, чтобы пласт снега потерял сцепление и съехал сам;

  • «теплая» помощь: расставьте внутри теплицы несколько зажженных свечей в глубоких банках или включите обогреватель на короткое время. Теплый воздух прогреет покрытие изнутри, создав водяную прослойку, по которой снег соскользнет под собственным весом;

  • метод «пилы»: если теплица высокая, используйте длинную прочную веревку с завязанными на ней через каждый метр узлами. Перекиньте ее через конек и вдвоем с помощником делайте пилящие движения, постепенно продвигаясь вдоль всей длины парника;

  • метод «шланг» с теплой водой: направьте струю на верхнюю часть купола, чтобы жидкость создала тонкую прослойку под снегом. Образовавшаяся влага сработает как смазка, благодаря которой снежная масса соскользнет вниз за считаные секунды без царапин на пластике.

Важно помнить о технике безопасности для самого человека.

  1. Никогда не стойте непосредственно под скатом, с которого может сойти снег: тяжелая глыба способна сбить с ног или нанести травму.
  2. Используйте обувь с нескользящей подошвой и старайтесь не работать в одиночку, чтобы в случае непредвиденной ситуации вам могли оказать помощь.

Разобравшись в том, как убрать снег с теплицы без лишних затрат и риска, вы обеспечите безопасность своего участка до самой весны. Помните, что своевременная очистка всегда проще и дешевле, чем капитальный ремонт разрушенного каркаса в начале сезона.

Ранее мы рассказывали вам о том, что делать, если снег с крыши упал на ваше авто или вам на голову.

снег
зима
уборка
уборка снега
теплица
дача
сад
садовый участок
дом
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 февраля: инфографика
Неизвестные вскрыли 14 ячеек в хранилище банка и ушли незамеченными
ПВО сбила 68 украинских беспилотников над Россией за ночь
В МИД России объяснили, к чему привела «идеологическая зашоренность» Европы
Российское посольство отреагировало на одно решение Германии по ДНР и ЛНР
В Краснодарском крае рассказали о последствиях атаки ВСУ на регион
Москва приняла одно решение после атаки Киева на резиденцию Путина
Сорвали диверсию, «выжгли» пехоту: успехи РФ к утру 15 февраля
Озвучена опасность скачивания VPN через мессенджеры
Названо самое распространенное в России преступление
Петербургским курьерам предложили зарплату в 277 тыс. рублей
В РАНХиГС перечислили свои самые востребованные специальности
Войсковой священник рассказал, как орел спас штурмовика от дрона ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 февраля
Треть мигрантов провалила первую попытку сдать экзамен по русскому языку
Юрист назвал организации, которые имеют право требовать копию паспорта
Олимпиада-2026: что смотреть 15 февраля, расписание, выступают ли россияне
Стало известно, как ВСУ убили беззащитную женщину в зоне СВО
В Германии указали на тотальный провал переговоров в Мюнхене
«Русские переиграли»: в США заявили о вскрытии Россией планов Запада
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.