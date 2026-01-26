Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Зачем утеплять теплицу в мороз: способы, которые продлят жизнь вашему парнику

Зима — не повод забывать о теплице, даже если она пустует до весны. Именно в январе-феврале самое время позаботиться о сохранности конструкции и подготовить грунт к новому сезону. Без должного ухода почва промерзает на глубину до 1,5 метра при морозах в -30 градусов, что ведет к гибели полезной микрофлоры и снижению урожайности.

Почему важно утеплять зимой

Утепление зимней теплицы защищает не только саму конструкцию, но и грунт от промерзания. В неутепленном парнике земля теряет влагу, уплотняется и засыхает, развивается эрозия почвы. К весне это создаст серьезные проблемы: вам придется дольше ждать прогрева земли и восстанавливать ее плодородие. Кроме того, правильное утепление позволяет начать ранние посадки и свести к минимуму распространение болезней.

Материалы и способы

Простой и бесплатный способ — закидать в теплицу снег слоем 8–10 см. Он создаст естественную защиту грунта от промерзания, а весной, тая, насытит почву влагой. Это особенно важно для растений, посеянных под зиму, и теплолюбивых многолетников.

  • Для утепления фундамента отлично подходит пеноплекс — он обладает высокой прочностью, низкой теплопроводностью и устойчивостью к влаге.

  • Стены можно изолировать воздушно-пузырчатой пленкой изнутри: воздушные пузырьки задерживают тепло и блокируют сквозняки, а стыки легко скрепляются скотчем.

  • Для парников из поликарбоната важно заделать все щели герметиками на основе полиуретана — это пластичные составы, полностью устраняющие зазоры.

Позаботьтесь об утеплении зимней теплицы уже сейчас — и весной ваш парник встретит вас теплым грунтом и здоровой почвой, готовой радовать урожаем.

