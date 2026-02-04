Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 09:04

Снега зимой не выпросить: зачем садоводы копят сугробы на участках

Снегозадержание в саду: куда и зачем набрасывать сугробы Снегозадержание в саду: куда и зачем набрасывать сугробы Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зима дарит садоводам бесценный природный ресурс — снег, который при грамотном использовании становится лучшей защитой для растений и настоящим удобрением для почвы. Давайте разберемся, как правильно организовать снегозадержание в саду и превратить обычные сугробы в надежных помощников.

Снегозадержание — это комплекс простых мер по накоплению и распределению снега на участке, которые защищают растения от вымерзания и обогащают почву влагой. Под снежным покровом толщиной всего 20–30 см температура почвы держится около −5–7 градусов, даже когда на поверхности трещат 30-градусные морозы. Кроме того, талая вода весной насыщает землю азотом, серой, кальцием и другими микроэлементами, которые помогают растениям быстрее тронуться в рост.

Набрасывать снег нужно с умом, учитывая потребности разных культур.

  • Плодовые деревья, ягодные кусты (смородина, крыжовник, ежевика) и грядки с клубникой отлично отзываются на снежные холмики высотой 20–40 см, сформированные вокруг них.

  • Молодые хвойные на открытых участках нуждаются в более солидной защите — 40–60 см снега, а вот подзимние посадки чеснока или лука прекрасно зимуют и под 20-сантиметровым слоем. Важно не утрамбовывать снег слишком сильно, чтобы корни получали доступ к свежему воздуху.

  • А вот косточковые культуры — слива, вишня и абрикос — избытка снега не любят, поэтому рядом с ними сугробы лучше не копить.

Снега зимой не выпросить: зачем садоводы копят сугробы на участках Снега зимой не выпросить: зачем садоводы копят сугробы на участках Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для эффективного снегозадержания в саду можно использовать несколько проверенных приемов.

Разложите на грядках и вокруг деревьев еловый или сосновый лапник — он станет естественным барьером, который не даст ветру сдувать драгоценный снег. На открытых склонах и альпийских горках, где снег особенно быстро исчезает, пригодятся специальные щиты или садовые сетки. Не забывайте аккуратно подбрасывать снег лопатой с дорожек на цветники и под кусты — это самый простой и доступный способ создать надежное укрытие.

Правильное снегозадержание в саду — недооцененный, но крайне важный зимний прием, который значительно повышает выносливость растений и закладывает фундамент для богатого урожая. Уделите немного времени зимним заботам о саде, и весной он отблагодарит вас пышным цветением и здоровым ростом.

зима
дача
снег
садоводство
советы
польза
участок
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осужденный планировал расправиться с сотрудниками ФСИН в колонии на Кубани
Сотни россиян застряли в аэропорту из-за поломки Boeing
Кровавая разборка в школе под Красноярском привела к первому увольнению
Суд смягчил меру пресечения арестованной по делу многодетных матерей
Мексиканка выучила русский, влюбилась в сибиряка и переехала в Тюмень
Воробьев рассказал об обучении операторов БПЛА в Подмосковье
На Филиппинах мощный пожар уничтожил тысячу домов
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты птичьего полета
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного дома
Сироту заставили продать жилье под видом спецоперации ФСБ
Дачникам назвали одну проблему на участке, которой нужно заняться в феврале
«Жирнейший кусок»: Захарова высказалась о связи экс-принца с Эпштейном
У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой
Медведчук раскрыл, что похоронит договоренности по Украине
У Госдумы возникли вопросы к опеке после трагедии в Петербурге
В файлах Эпштейна нашли имена российских звезд
Белоусов раскрыл масштабы оружейных поставок для российской армии
Эстонии предрекли повторение судьбы Украины после провокаций против России
Семья застрявшей в Корее москвички попросила помощи
Тысячи пользователей нейросети по всему миру столкнулись со сбоями
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.