Картофельные ростки вместо покупных стимуляторов — натуральный способ укрепить рассаду

Если вы ищете бюджетный и безопасный способ ускорить рост рассады, обычные картофельные ростки станут отличной заменой магазинным стимуляторам. Они содержат фитогормоны — ауксины, которые укрепляют корни и делают стебли более крепкими. При правильной подготовке это средство не только стимулирует рост, но и подпитывает растения природными веществами.

Вам понадобятся:

ростки картофеля — 150 г;

сода — 1 ст. л.;

холодная вода — 1 л;

теплая вода — 1 л.

Выбирают свежие ростки, избавляясь от подгнивших и почерневших. Их замачивают на 30 минут в холодной воде с содой, затем мелко нарезают, промывают и заливают теплой водой на сутки. Настой разводят: 1 стакан на 1 литр воды и поливают рассаду как обычно. Результат заметен уже через 10 дней: корни становятся длиннее, стебли толще и крепче. Такой метод безопасен, прост и почти бесплатен, а эффект мягче и долговечнее, чем у промышленных стимуляторов.

Ранее сообщалось, что даже в обычной квартире можно собирать собственный урожай — достаточно задействовать балкон или широкий подоконник. Немного планирования, правильные емкости и подходящий грунт — и свежая зелень будет под рукой круглый год.