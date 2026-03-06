Зимняя Олимпиада — 2026
Огород на балконе в многоэтажке: как вырастить зелень и овощи без дачи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Даже в обычной квартире можно собирать собственный урожай — достаточно задействовать балкон или широкий подоконник. Немного планирования, правильные емкости и подходящий грунт — и свежая зелень будет под рукой круглый год. Такой мини-огород экономит бюджет и радует вкусом без «химии».

Сначала оцените условия: сколько света попадает на балкон, есть ли остекление и сквозняки. На закрытом и теплом пространстве хорошо растут теплолюбивые культуры. Вдоль перил удобно разместить ящики с зеленью, на широком подоконнике — томаты черри, а у стен поставить стеллажи для компактных растений. Подойдут контейнеры, горшки или даже ведра, главное — дренажные отверстия и поддоны. Грунт лучше купить готовый, подбирая его под конкретные культуры. Если света мало, помогут фитолампы. Для балкона отлично подходят укроп, петрушка, салат, огурцы, перец и клубника — они не требуют много места и сложного ухода.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что сладость смородины зависит только от сорта, но это не совсем так. Есть простая весенняя процедура, которая помогает ягодам стать заметно вкуснее и ароматнее. Главное — провести ее вовремя, пока почки еще не раскрылись.

растения
советы
урожай
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
