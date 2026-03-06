Зимняя Олимпиада — 2026
Посадил — забыл о вредителях: тля, колорадский жук и муравьи сбегают с огорода из-за этого цветка

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете об огороде без вредителей, не прибегая к химии? Посадите пижму — неприхотливый многолетник, который избавит участок от насекомых! Тля, колорадский жук и муравьи сбегают с огорода из-за этого цветка.

Ее яркие желтые соцветия-корзинки, собранные в щитки, не только украшают сад, но и выделяют мощные фитонциды, отпугивающие тлю, колорадского жука, муравьев, медведку и даже грызунов. Пижма настолько эффективна, что ее часто высаживают по периметру грядок и вокруг плодовых деревьев для создания защитного барьера. При этом растение абсолютно неприхотливо, зимует без укрытия и быстро разрастается, требуя лишь контроля, чтобы не захватить лишнюю территорию.

Другой мощный природный инсектицид — лаванда. Посадил — забыл о вредителях. Ее аромат не переносят тля, мучнистые червецы и муравьи, а ее фиолетовые свечи станут настоящим украшением огорода. А полынь горькая, которую можно высаживать по краям участка, отпугивает капустную белянку, слизней и блошек.

Ранее были названы ярко-розовые многолетники, которые цветут все лето.

Проверено редакцией
