08 марта 2026 в 17:00

Черная смородина будет усыпана ягодами: простые секреты ухода, которые увеличат урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие дачники выбирают урожайные сорта черной смородины, но кусты всё равно дают мало ягод. Причина чаще всего кроется не в сорте, а в неправильном уходе. Если учесть несколько простых нюансов, растение отблагодарит обильным урожаем — ягоды можно будет собирать буквально ведрами.

Первое, на что стоит обратить внимание, — правильное место для посадки. Смородина любит солнечный свет, но плохо переносит сильную жару. Лучше всего высаживать кусты там, где утром и вечером есть солнце, а в полдень появляется лёгкая полутень. Также важно, чтобы участок хорошо проветривался.

Не менее важен грамотный полив. Особенно много влаги кустам требуется в период формирования ягод и после сбора урожая. При этом заливать растение нельзя: почва должна пропитываться водой примерно на 35–40 сантиметров.

Регулярно рыхлите землю вокруг куста, чтобы корни получали достаточно кислорода. Делать это лучше после дождя или полива и очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Также смородине необходима омолаживающая обрезка. Самые сладкие и крупные ягоды появляются на молодых побегах, поэтому старые ветви старше четырёх лет лучше удалять. Дополнительно полезно подкармливать кусты настоем картофельных очисток или древесной золой — такие подкормки помогают сформировать более богатый урожай.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что сладость смородины зависит только от сорта, но это не совсем так. Есть простая весенняя процедура, которая помогает ягодам стать заметно вкуснее и ароматнее. Главное — провести ее вовремя, пока почки еще не раскрылись.

