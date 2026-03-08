Черная смородина будет усыпана ягодами: простые секреты ухода, которые увеличат урожай

Многие дачники выбирают урожайные сорта черной смородины, но кусты всё равно дают мало ягод. Причина чаще всего кроется не в сорте, а в неправильном уходе. Если учесть несколько простых нюансов, растение отблагодарит обильным урожаем — ягоды можно будет собирать буквально ведрами.

Первое, на что стоит обратить внимание, — правильное место для посадки. Смородина любит солнечный свет, но плохо переносит сильную жару. Лучше всего высаживать кусты там, где утром и вечером есть солнце, а в полдень появляется лёгкая полутень. Также важно, чтобы участок хорошо проветривался.

Не менее важен грамотный полив. Особенно много влаги кустам требуется в период формирования ягод и после сбора урожая. При этом заливать растение нельзя: почва должна пропитываться водой примерно на 35–40 сантиметров.

Регулярно рыхлите землю вокруг куста, чтобы корни получали достаточно кислорода. Делать это лучше после дождя или полива и очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Также смородине необходима омолаживающая обрезка. Самые сладкие и крупные ягоды появляются на молодых побегах, поэтому старые ветви старше четырёх лет лучше удалять. Дополнительно полезно подкармливать кусты настоем картофельных очисток или древесной золой — такие подкормки помогают сформировать более богатый урожай.

