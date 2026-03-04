Зимняя Олимпиада — 2026
Завтрак в стакане — вечером трачу 5 минут, а утром просто достаю из холодильника. Мешаю йогурт с ягодами и 2 добавками

Фото: D-NEWS.ru
Этот завтрак особенно выручает, когда утром совсем нет времени готовить. Достаточно вечером смешать несколько ингредиентов, убрать стакан в холодильник — и к утру получается густой нежный десерт с ягодами и хрустящей гранолой. Такой вариант удобно взять с собой на работу, дать ребенку в школу или быстро съесть дома с чашкой кофе.

Главный секрет — семена чиа. За ночь они впитывают жидкость и превращают обычный йогурт в густую кремовую массу, похожую на нежный пудинг.

Ингредиенты: питьевой йогурт 1 стакан (около 200 мл), семена чиа 2 ст. л., гранола 2 ст. л., любые ягоды 1/2 стакана.

Вечером в стакане или небольшой банке смешайте йогурт и семена чиа. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше на ночь. За это время семена набухнут и сделают массу густой. Утром добавьте гранолу и перемешайте. На дно стакана выложите немного ягод, затем слой йогурта с чиа, сверху снова ягоды. Очень важно: гранолу добавляйте только перед подачей, иначе она размокнет и потеряет приятный хруст.

Йогурт тоже легко заменить: подойдет греческий йогурт без сахара, кефир, ряженка или даже растительное молоко.

