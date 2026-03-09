Этот многолетник — настоящая находка: он усыпает землю белоснежными жемчужинами, не требуя ни подкормок, ни укрытия

Этот многолетник — настоящая находка: он усыпает землю белоснежными жемчужинами, не требуя ни подкормок, ни укрытия. Иберис зонтичный — настоящее спасение для тех, кто мечтает о красивом саде без постоянных хлопот. Его нежные соцветия, собранные в плотные зонтики, напоминают россыпь мелкого жемчуга, укрывшую зеленый ковер листвы.

Цветение начинается в мае и длится до полутора месяцев, превращая клумбу, альпийскую горку или бордюр в белоснежное облако. При этом растение совершенно нетребовательно: растет на любых почвах, легко переносит засуху и не боится морозов. Посеянный под зиму иберис весной дружно всходит и радует пышным цветением уже в первый год. Он идеально смотрится в каменистых садиках, вдоль дорожек и в подвесных кашпо, эффектно свисая и смягчая края. А его тонкий, приятный аромат привлекает в сад бабочек и пчел.

Посадите это белоснежное чудо однажды — и каждую весну ваш сад будет утопать в нежном жемчужном цветении, не требуя от вас почти никаких забот.

