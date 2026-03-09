Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 12:00

Этот многолетник — настоящая находка: он усыпает землю белоснежными жемчужинами, не требуя ни подкормок, ни укрытия

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот многолетник — настоящая находка: он усыпает землю белоснежными жемчужинами, не требуя ни подкормок, ни укрытия. Иберис зонтичный — настоящее спасение для тех, кто мечтает о красивом саде без постоянных хлопот. Его нежные соцветия, собранные в плотные зонтики, напоминают россыпь мелкого жемчуга, укрывшую зеленый ковер листвы.

Цветение начинается в мае и длится до полутора месяцев, превращая клумбу, альпийскую горку или бордюр в белоснежное облако. При этом растение совершенно нетребовательно: растет на любых почвах, легко переносит засуху и не боится морозов. Посеянный под зиму иберис весной дружно всходит и радует пышным цветением уже в первый год. Он идеально смотрится в каменистых садиках, вдоль дорожек и в подвесных кашпо, эффектно свисая и смягчая края. А его тонкий, приятный аромат привлекает в сад бабочек и пчел.

Посадите это белоснежное чудо однажды — и каждую весну ваш сад будет утопать в нежном жемчужном цветении, не требуя от вас почти никаких забот.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Читайте также
Женщин в Израиле поздравили с 8 Марта под обстрелами
Ближний Восток
Женщин в Израиле поздравили с 8 Марта под обстрелами
Нижегородский цветочный магазин загладил вину перед ребенком
Регионы
Нижегородский цветочный магазин загладил вину перед ребенком
Сад засияет как драгоценная шкатулка. Посадите этот цветок — он рассыплет по клумбе тысячи розовых бусин
Общество
Сад засияет как драгоценная шкатулка. Посадите этот цветок — он рассыплет по клумбе тысячи розовых бусин
Никаких танцев с бубном — один пакетик семян, и ваша клумба засияет россыпью рубиновых бусин. Многолетник-чудо
Общество
Никаких танцев с бубном — один пакетик семян, и ваша клумба засияет россыпью рубиновых бусин. Многолетник-чудо
Черная смородина будет усыпана ягодами: простые секреты ухода, которые увеличат урожай
Общество
Черная смородина будет усыпана ягодами: простые секреты ухода, которые увеличат урожай
цветы
многолетники
дачники
огороды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик ответил, может ли Запад снять санкции на российскую нефть
Страшное ДТП унесло жизни пятерых человек в Башкирии
Новый лидер Ирана получил благословение от Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 марта: где сбои в России
Ученые раскрыли, что взорвалось над Европой
Мужчина умирал в луже крови после нападения подростков с ножом
Путин поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Экс-советник Пентагона послал тревожный сигнал по ситуации в Иране
Рой дронов под Брянском, гибель мирных в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 9 марта
«Конец света»: в Британии забили тревогу после заявления Кремля
Венгрия потребовала отменить санкции против российских энергоносителей
«Времена перемен»: фон дер Ляйен захотела другой судьбы для Европы
Тегеран раскрыл, что на самом деле США нужно от Ирана
Израильские солдаты перешли границу соседней страны
На Западе предсказали нефть «за двести»
«Ужасающий антисемитский акт»: в Бельгии ответили на взрыв у синагоги
Американский блогер высмеял заявления властей США о победе над Ираном
ВС России превратили в руины объекты энергетики ВСУ
Более 700 дронов атаковали Россию за одни сутки
Компания AZAL возобновила прямые авиарейсы из Баку в Нахичевань с 9 марта
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.