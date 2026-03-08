Никаких танцев с бубном — один пакетик семян, и ваша клумба засияет россыпью рубиновых бусин. Многолетник-чудо

Никаких танцев с бубном — один пакетик семян, и ваша клумба засияет россыпью рубиновых бусин. Этот многолетник-чудо — клематис, название которого говорит само за себя. Представьте себе лиану, которая в разгар лета буквально взрывается фейерверком из сотен насыщенно-красных цветков с контрастными кремово-желтыми тычинками в сердцевине. Каждый цветок — как маленькая драгоценность, усыпавшая зеленую лиану.

Цветение длится с июня по сентябрь, превращая забор, беседку или арку в настоящий шедевр садового искусства. При этом клематис удивительно неприхотлив: ему нужна лишь опора, солнечное место и умеренный полив. Он прекрасно зимует без укрытия, а с годами становится только пышнее и краше. Пустите его по стене дома или по старому дереву — и каждый год будете любоваться этим рубиновым водопадом, не прилагая особых усилий.

Подарите своему саду этого огненного красавца — и он ответит вам морем цветов и восхищенных взглядов соседей.

