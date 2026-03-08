Розовое облако вместо клумбы: посадите этот многолетник — и земля скроется под шапкой из цветов

Мечтаете о клумбе, которая превратится в сплошной розовый ковер? Посадите флокс шиловидный — и земля скроется под шапкой из тысячи мелких цветков нежнейшего розового, сиреневого или малинового оттенка.

Его стелющиеся побеги, покрытые узкими вечнозелеными листьями, разрастаются плотным ковром, не оставляя места сорнякам, а во время цветения растение превращается в настоящее розовое облако. Флокс шиловидный неприхотлив, зимует без укрытия, засухоустойчив и идеально подходит для альпийских горок, подпорных стенок и переднего плана клумб. С ним вы получите розовое облако вместо клумбы.

Другой кандидат — обриета, которая создает яркие розовые каскады на камнях и склонах, цветя настолько обильно, что листвы почти не видно. А для тенистых уголков подойдет барвинок, который также может цвести розовыми цветками, образуя плотный вечнозеленый покров.

