08 марта 2026 в 11:31

Розовое облако вместо клумбы: посадите этот многолетник — и земля скроется под шапкой из цветов

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете о клумбе, которая превратится в сплошной розовый ковер? Посадите флокс шиловидный — и земля скроется под шапкой из тысячи мелких цветков нежнейшего розового, сиреневого или малинового оттенка.

Его стелющиеся побеги, покрытые узкими вечнозелеными листьями, разрастаются плотным ковром, не оставляя места сорнякам, а во время цветения растение превращается в настоящее розовое облако. Флокс шиловидный неприхотлив, зимует без укрытия, засухоустойчив и идеально подходит для альпийских горок, подпорных стенок и переднего плана клумб. С ним вы получите розовое облако вместо клумбы.

Другой кандидат — обриета, которая создает яркие розовые каскады на камнях и склонах, цветя настолько обильно, что листвы почти не видно. А для тенистых уголков подойдет барвинок, который также может цвести розовыми цветками, образуя плотный вечнозеленый покров.

Ранее был назван цветок, который выживет, даже если вы на даче появляетесь раз в месяц: никаких леек и шлангов.

