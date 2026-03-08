Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 08:30

Живут до 30 лет и красотой затмят розы: три многолетника с пушистыми цветами

Фото: D-NEWS.ru
Есть растения, которые достаточно посадить один раз — и они будут радовать цветением многие годы. Такие декоративные кустарники выглядят эффектно почти весь сезон, хорошо переживают зиму и постепенно превращаются в настоящие украшения сада. Главное — подобрать подходящее место и учитывать особенности каждого растения. Вот три многолетника, которые ценят садоводы за красивое цветение и хорошую зимостойкость.

Рододендрон Чир — ранний и очень нежный кустарник

Рододендрон Чир считается одним из раннецветущих декоративных кустарников. Его бутоны сначала имеют насыщенный розовый оттенок, но в процессе цветения постепенно светлеют и становятся почти белыми. Благодаря этому куст выглядит особенно эффектно — на нём можно увидеть сразу несколько оттенков цветов. Листья у рододендрона крупные, плотные и глянцевые, поэтому куст остаётся декоративным даже после окончания цветения. Кустарник растёт довольно медленно, но со временем формирует аккуратную крону высотой около 1–1,5 метра. На одном месте растение может расти 20–30 лет. По зимостойкости рододендрон Чир относится к достаточно устойчивым сортам. В регионах с мягкой зимой он хорошо зимует, а в более холодных районах молодые растения желательно укрывать.

Пион травянистый — классика сада

Пионы уже много лет остаются одними из самых любимых многолетников. Крупные ароматные цветы могут быть белыми, розовыми, бордовыми или кремовыми, а во время цветения куст выглядит очень пышно. Растение постепенно разрастается и образует мощный куст высотой около 80–100 см. При хорошем уходе пион может расти на одном месте 25–40 лет. Пионы любят солнечные участки и плодородную рыхлую почву. После посадки они обычно начинают активно цвести через 2–3 года. По зимостойкости пионы считаются очень надёжными растениями. Большинство сортов отлично переносят морозы без дополнительного укрытия.

Гортензия метельчатая — пышные соцветия до осени

Этот декоративный кустарник ценят за большие конусовидные соцветия, которые украшают сад почти всё лето и осень. Цветы сначала белые, а ближе к осени могут приобретать розовый или кремовый оттенок. Гортензия метельчатая растёт быстрее многих декоративных кустарников и за несколько лет может достигать высоты 1,5–2 метров. На одном месте растение спокойно растёт 20–30 лет. Лучше всего она развивается на солнечных или слегка притенённых участках. Почва должна быть плодородной и достаточно влажной. По зимостойкости гортензия метельчатая считается одной из самых устойчивых среди гортензий — взрослые кусты обычно хорошо переносят зиму без укрытия.

Ольга Шмырева
