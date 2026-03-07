Посеял семечко — получил куст с сотнями цветов: никакой рассады, а результат — роскошь

Этот многолетник из крошечного семечка превращается в куст, усыпанный сотнями цветов. Он абсолютно неприхотлив, зимует без укрытия и обогащает почву азотом. Никакой рассады, а результат — роскошь!

Люпин — настоящий аристократ сада, чьи свечевидные соцветия всех оттенков радуги достигают 50–60 см в высоту и возвышаются над ажурной листвой. Уже на второй год после посева семян люпин формирует мощный куст, который цветет в июне и июле, а при своевременном удалении увядших соцветий может порадовать повторным цветением в августе. Его мотыльковые цветки, собранные в густые кисти, бывают белыми, розовыми, красными, синими, фиолетовыми и даже двухцветными.

Другой великолепный многолетник — аквилегия, или водосбор, чьи изящные цветки на высоких цветоносах парят над кружевной листвой, создавая ощущение легкости. А эхинацея с ее крупными ромашковидными соцветиями насыщенных оттенков не только украсит сад, но и пригодится для здоровья. Все эти растения будут радовать вас долгие годы. Посеял семечко — получил куст с сотнями цветов!

