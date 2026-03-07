Флоксы больше не сажаю: этот многолетник сам вырастет и усыплет клумбу махровыми шариками

Флоксы больше не сажаю: этот многолетник сам вырастет и усыплет клумбу махровыми шариками

Флоксы больше не сажаю: этот многолетник сам вырастет и усыплет клумбу махровыми шариками. Поразительной красоты растение, способное преобразить любой цветник пышными шаровидными соцветиями, — это гвоздика турецкая махровая. Ее плотные, словно бархатные шапки, состоящие из множества мелких зубчатых лепестков, поражают богатством оттенков: от белоснежного и нежно-розового до насыщенного малинового и пурпурного с затейливыми узорами. Каждый цветок — настоящее произведение искусства, которое хочется рассматривать бесконечно.

Цветет гвоздика с июня по август, наполняя сад пряным, чуть терпким ароматом, привлекающим бабочек и пчел. При этом она абсолютно неприхотлива: растет на любых почвах, не требует частых поливов и подкормок, прекрасно зимует без укрытия. Посаженная однажды, она будет радовать вас обильным цветением много лет, разрастаясь в пышные куртины и не требуя практически никакого ухода.

Сеять ее можно прямо в грунт под зиму или ранней весной — и уже в первый год вы получите первые цветы. Подарите своему саду это махровое чудо — и каждое лето он будет утопать в разноцветных шариках, даря радость и восхищение.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.