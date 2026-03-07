Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 11:35

Садовые дорожки — вечная боль дачников: то дорого, то разваливается через сезон — собрали 7 бюджетных вариантов, которые реально служат

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждый год одно и то же: после дождя грязь, весной ямы, летом пыль. А красивое покрытие из каталога стоит как отпуск. Мы собрали решения, которые выглядят аккуратно и не бьют по бюджету — и при правильной укладке служат годами.

Искусственная трава в рулоне — зелёно круглый год. Плюсы: аккуратный вид, не скользит, не требует стрижки, подходит для зоны у дома. Минусы: нужна ровная основа, дешёвые варианты могут выгорать. Как сделать: снять 10–15 см грунта, уложить геотекстиль, засыпать песчано щебёночную подушку, утрамбовать и раскатать покрытие с фиксацией краёв.

Щебень или гравий — самый простой вариант. Плюсы: дешёво, отличный дренаж, легко обновить. Минусы: без бордюра может рассыпаться. Как сделать: подготовить основание, уложить геотекстиль, засыпать слой 5–10 см и установить ограничители по краям.

Отсев — плотная «каменная крошка». Отсев — это мелкая фракция щебня (примерно 0–5 мм), похожая на крупный песок с каменной пылью, которая остаётся после дробления камня. После трамбовки он становится плотным почти как твёрдое покрытие. Плюсы: ровная поверхность, удобна для ходьбы, выглядит аккуратно. Минусы: при неправильной укладке может просесть.
Как сделать: снять грунт, уложить геотекстиль, сделать песчано-щебёночную подушку, сверху насыпать отсев, пролить водой и тщательно утрамбовать — без основания он быстро смешается с землёй.

Тротуарная плитка эконом-сегмента — надолго. Плюсы: выдерживает нагрузку, аккуратный вид. Минусы: важно правильно уложить основание. Как сделать: песчано-щебёночная подушка, выравнивание, укладка плитки с засыпкой швов песком.

Бетонные формы для заливки — эффект «дизайна». Плюсы: дешевле готовой плитки, можно сделать интересный узор. Минусы: требует времени и аккуратности. Как сделать: установить форму на подготовленное основание, залить раствором, после схватывания переставить дальше.

Деревянные спилы — уютный эко-стиль. Плюсы: натурально и красиво. Минусы: нужно защищать от влаги.. Как сделать: пропитать антисептиком, уложить на дренажную основу и засыпать промежутки гравием или отсевом.

Резиновая плитка из крошки — безопасно и практично. Плюсы: не скользит, мягкая, не боится воды. Минусы: дороже щебня, но служит дольше. Как сделать: уложить на ровное твёрдое основание или плотную подушку с фиксацией элементов.

Главное правило простое: экономить можно на материале, но не на основании. Хорошо подготовленная подушка — и даже бюджетная дорожка спокойно прослужит 7–10 лет без перекосов и провалов.

Проверено редакцией
Читайте также
Эта пушистая «прическа» завоевала западных садоводов: российские тоже оценили этот многолетник — стильный сад без хлопот
Общество
Эта пушистая «прическа» завоевала западных садоводов: российские тоже оценили этот многолетник — стильный сад без хлопот
Цветет все лето, не болеет и просит только иногда поливать: никаких подкормок и укрытий
Общество
Цветет все лето, не болеет и просит только иногда поливать: никаких подкормок и укрытий
Спасаем рассаду: почему желтеет, падает, вянет и что делать немедленно
Семья и жизнь
Спасаем рассаду: почему желтеет, падает, вянет и что делать немедленно
Рыба проснулась — и вы не зевайте: лучшие наживки для весенней рыбалки
Семья и жизнь
Рыба проснулась — и вы не зевайте: лучшие наживки для весенней рыбалки
Как вырастить крупный чеснок без химии: старый дачный способ помогает получить головки до 200 г
Общество
Как вырастить крупный чеснок без химии: старый дачный способ помогает получить головки до 200 г
сады
дачи
садоводы
лайфхаки
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Emirates приостановила все рейсы
Многодетная мама и двое малышей погибли в страшном пожаре под Новосибирском
Меркель призвала избавиться от гнета США и вернуться к диалогу с Россией
Трагедия на «Каспии» унесла жизнь водителя
Россиянки высказали недовольство уровнем зарплаты
Катарские военные сбили ракеты
В Госдуме оценили идею обязательного изучения философии во всех вузах
Microsoft разоблачил хитрый трюк северокорейских агентов
Минтранс назвал даты вывоза россиян с Ближнего Востока
«Даже не спустился ниже»: посол привел детали мученической смерти Хаменеи
Россия приостановила авиасообщение с Ближним Востоком
Удары по Украине сегодня, 7 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Марково, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 марта
Нарколог предупредил об опасности лечения стресса бокалом вина
Тегеран и Исфахан подверглись масштабным авиаударам
Энергетические объекты области Украины получили повреждения
«Герань» поразила украинский Ми-8
Популярный зумерский сленг закрепился в русском языке
Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в аварии
Элитный район Лондона захлестнула волна преступности
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.