Садовые дорожки — вечная боль дачников: то дорого, то разваливается через сезон — собрали 7 бюджетных вариантов, которые реально служат

Каждый год одно и то же: после дождя грязь, весной ямы, летом пыль. А красивое покрытие из каталога стоит как отпуск. Мы собрали решения, которые выглядят аккуратно и не бьют по бюджету — и при правильной укладке служат годами.

Искусственная трава в рулоне — зелёно круглый год. Плюсы: аккуратный вид, не скользит, не требует стрижки, подходит для зоны у дома. Минусы: нужна ровная основа, дешёвые варианты могут выгорать. Как сделать: снять 10–15 см грунта, уложить геотекстиль, засыпать песчано щебёночную подушку, утрамбовать и раскатать покрытие с фиксацией краёв.

Щебень или гравий — самый простой вариант. Плюсы: дешёво, отличный дренаж, легко обновить. Минусы: без бордюра может рассыпаться. Как сделать: подготовить основание, уложить геотекстиль, засыпать слой 5–10 см и установить ограничители по краям.

Отсев — плотная «каменная крошка». Отсев — это мелкая фракция щебня (примерно 0–5 мм), похожая на крупный песок с каменной пылью, которая остаётся после дробления камня. После трамбовки он становится плотным почти как твёрдое покрытие. Плюсы: ровная поверхность, удобна для ходьбы, выглядит аккуратно. Минусы: при неправильной укладке может просесть.

Как сделать: снять грунт, уложить геотекстиль, сделать песчано-щебёночную подушку, сверху насыпать отсев, пролить водой и тщательно утрамбовать — без основания он быстро смешается с землёй.

Тротуарная плитка эконом-сегмента — надолго. Плюсы: выдерживает нагрузку, аккуратный вид. Минусы: важно правильно уложить основание. Как сделать: песчано-щебёночная подушка, выравнивание, укладка плитки с засыпкой швов песком.

Бетонные формы для заливки — эффект «дизайна». Плюсы: дешевле готовой плитки, можно сделать интересный узор. Минусы: требует времени и аккуратности. Как сделать: установить форму на подготовленное основание, залить раствором, после схватывания переставить дальше.

Деревянные спилы — уютный эко-стиль. Плюсы: натурально и красиво. Минусы: нужно защищать от влаги.. Как сделать: пропитать антисептиком, уложить на дренажную основу и засыпать промежутки гравием или отсевом.

Резиновая плитка из крошки — безопасно и практично. Плюсы: не скользит, мягкая, не боится воды. Минусы: дороже щебня, но служит дольше. Как сделать: уложить на ровное твёрдое основание или плотную подушку с фиксацией элементов.

Главное правило простое: экономить можно на материале, но не на основании. Хорошо подготовленная подушка — и даже бюджетная дорожка спокойно прослужит 7–10 лет без перекосов и провалов.