07 марта 2026 в 20:31

И на балкон, и на клумбу: из семян вырастает в пышный куст и цветет без остановки везде

Фото: D-NEWS.ru
Ищете универсальный цветок, который одинаково хорошо растет и в балконном ящике, и на клумбе? Обратите внимание на пеларгонию, которую часто называют геранью. Из семян она вырастает в пышный куст и цветет без остановки везде.

Это растение — настоящий чемпион по адаптивности: оно прекрасно чувствует себя в горшках и контейнерах на балконе, радуя яркими шапками соцветий все лето, а высаженное в открытый грунт, превращается в пышные кустики, цветущие до заморозков. Пеларгония неприхотлива, засухоустойчива и не боится ветра.

Семена ее довольно крупные, всходят дружно, и уже через 3–4 месяца после посева вы получите цветущие растения. Выбирая пеларгонию, вы получаете надежное и красивое растение для любого уголка — и на балконе, и на клумбе.

Ранее был назван многолетник, который цветет на одном месте 60 лет и радует глаз с весны до осени.

Дарья Иванова
Д. Иванова
