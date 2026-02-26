Многолетник, который цветет на одном месте 60 лет: радует глаз с весны до осени

Мечтаете о саде, который не требует пересадки десятилетиями, но при этом радует глаз с весны до осени? Посадите манжетку — удивительный многолетник, способный жить и цвести на одном месте до 60 лет!

Ее главное достоинство — уникальная выносливость: манжетка одинаково хорошо растет и на ярком солнце, и в густой тени, не боится морозов до -40°C и легко переносит засуху. С весны до осени она украшает сад мелкими зеленовато-желтыми цветками, собранными в ажурные соцветия, которые привлекают пчел и бабочек. Но настоящая изюминка манжетки — ее округлые резные листья, которые по утрам удерживают капли росы, создавая эффект роскошного жемчужного ожерелья.

Растение быстро разрастается, подавляя сорняки, и практически не требует ухода — только изредка поливайте его в сильную засуху и обрезайте увядшие соцветия для повторного цветения. Манжетка идеально подходит для создания бордюров, рокариев или в качестве нежного фона для роз и пионов. Посадите ее однажды — и на долгие годы ваш сад будет украшен этим неприхотливым долгожителем, цветущим все лето без вашего участия.

