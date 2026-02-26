Синий пушистый ковер вместо клумбы: этот цветок завораживает и создает ощущение прохлады

Если вы мечтаете о клумбе, утопающей в бездонной синеве, посадите агератум — растение, которое цветет так обильно, что под шапками его пушистых соцветий почти не видно листвы.

Этот однолетник, известный также как «долгоцветка», образует плотные кустики высотой 15-30 см, сплошь усыпанные мелкими, похожими на помпончики, цветками чистейшего голубого, сиреневого или фиолетово-синего оттенка. Цветение агератума настолько интенсивное, что создается эффект синего пушистого ковра вместо клумбы, который не бледнеет даже под ярким солнцем и продолжается с июня до самых заморозков. Растение идеально подходит для бордюров, рабаток и контейнеров, сохраняя компактную форму без лишней обрезки.

Еще один кандидат на звание «синего короля» — лобелия, которая цветет мелкими, но невероятно многочисленными цветками, превращая кашпо или клумбу в настоящее лазоревое облако. А для любителей вертикального озеленения подойдет вьющаяся ипомея «Голубая звезда» с крупными граммофончиками небесного оттенка. Все эти растения дарят саду ту самую редкую и желанную синеву, которая успокаивает, завораживает и создает ощущение прохлады даже в самый жаркий день.

