Его сажают ради «глазок», и используют на кухне: спилантес удивляет и красотой, и вкусом

Его сажают ради «глазок», и используют на кухне: спилантес удивляет и красотой, и вкусом

Если хочется чего-то действительно необычного для клумбы, обратите внимание на спилантес «Буллс Ай». Это компактное растение сразу притягивает взгляд яркими соцветиями — жёлтыми шариками с тёмной серединкой, похожими на маленькие глазки. Выглядит свежо, оригинально и совсем не банально.

Кустики аккуратные, высотой 20–25 см, быстро образуют плотную зелёную «подушку» из блестящих овальных листьев. Цветение продолжается с июня до осени, поэтому спилантес отлично подходит для бордюров, клумб и контейнеров.

Важно знать: в условиях средней полосы спилантес выращивают как однолетник. Он теплолюбив и не переносит заморозков. В тёплом климате может вести себя как многолетнее растение, но при понижении температуры ниже 0 °C погибает.

Растение предпочитает солнечные места и лёгкую плодородную почву без застоя влаги. Семена высевают на рассаду в марте–апреле, не заглубляя, а лишь слегка прижимая к поверхности. При температуре 20–22 °C всходы появляются через 7–10 дней. В открытый грунт высаживают только после угрозы возвратных заморозков.

И это не просто декоративная культура. Спилантес относят к пряно-ароматическим растениям. Молодые листья добавляют в салаты, а цветки обладают лёгкой остротой и необычным охлаждающе-покалывающим эффектом.