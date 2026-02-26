Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 14:02

Его сажают ради «глазок», и используют на кухне: спилантес удивляет и красотой, и вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется чего-то действительно необычного для клумбы, обратите внимание на спилантес «Буллс Ай». Это компактное растение сразу притягивает взгляд яркими соцветиями — жёлтыми шариками с тёмной серединкой, похожими на маленькие глазки. Выглядит свежо, оригинально и совсем не банально.

Кустики аккуратные, высотой 20–25 см, быстро образуют плотную зелёную «подушку» из блестящих овальных листьев. Цветение продолжается с июня до осени, поэтому спилантес отлично подходит для бордюров, клумб и контейнеров.

Важно знать: в условиях средней полосы спилантес выращивают как однолетник. Он теплолюбив и не переносит заморозков. В тёплом климате может вести себя как многолетнее растение, но при понижении температуры ниже 0 °C погибает.

Растение предпочитает солнечные места и лёгкую плодородную почву без застоя влаги. Семена высевают на рассаду в марте–апреле, не заглубляя, а лишь слегка прижимая к поверхности. При температуре 20–22 °C всходы появляются через 7–10 дней. В открытый грунт высаживают только после угрозы возвратных заморозков.

И это не просто декоративная культура. Спилантес относят к пряно-ароматическим растениям. Молодые листья добавляют в салаты, а цветки обладают лёгкой остротой и необычным охлаждающе-покалывающим эффектом.

Проверено редакцией
Читайте также
Хватит сажать устаревшие астры — есть роскошная замена: многолетник с огромными шарами
Общество
Хватит сажать устаревшие астры — есть роскошная замена: многолетник с огромными шарами
Метровые «факелы горят» все лето: многолетник-красавчик для сада. Выглядит как лисий хвост, называют его «пустынная свеча»
Общество
Метровые «факелы горят» все лето: многолетник-красавчик для сада. Выглядит как лисий хвост, называют его «пустынная свеча»
Кидаю семена в снег, и они дарят чудо — алые свечи горят ярче любого костра всё лето напролёт
Общество
Кидаю семена в снег, и они дарят чудо — алые свечи горят ярче любого костра всё лето напролёт
Сорняки больше не пробьются: чем засыпать швы плитки, чтобы забыть о траве на годы
Общество
Сорняки больше не пробьются: чем засыпать швы плитки, чтобы забыть о траве на годы
Три полезных многолетника: сажаю и ем годами — огород, который работает на меня
Общество
Три полезных многолетника: сажаю и ем годами — огород, который работает на меня
сады
цветы
огороды
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил вероятность вторжения США на Кубу
Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства
Путин рассказал об итогах интеграции России и Белоруссии
Адвокат Самойловой раскрыл детали раздела имущества с Джиганом
Врач рассказала о влиянии печени на сон
Москвичам рассказали, какой 72-летний рекорд побил февраль
Лондон подловили на подлом отношении к кризису на Украине
Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине
Экс-нардеп Рады рассказал, как ВСУ идентифицируют личности погибших военных
Молдованин подкараулил и зарезал москвичку, расставшуюся с ним из-за жены
Диетолог назвала главную пользу фисташек
Названы сроки запуска приграничных ж/д перевозок между РФ и Белоруссией
Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос о новом генсеке ООН
Глава Всемирной продовольственной программы планирует уйти в отставку
В Подмосковье предложили принять меры против падения детей из окон
Лукашенко раскрыл долю российских инвестиций в Белоруссию
Главный киллер России проведет остаток жизни в тюрьме
Лукашенко указал на важность партнерских отношений Москвы и Минска
В Таиланде задержали подозрительного россиянина, и тот сделал признание
«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.