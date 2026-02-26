Хватит сажать устаревшие астры — есть роскошная замена: многолетник с огромными шарами

Если вам нравятся пышные, плотные цветочные «шапки», как у махровых астр, но хочется более эффектного и устойчивого варианта — обратите внимание на крупноцветковую садовую хризантему. По декоративности она часто даже превосходит астру. Её цветки — это настоящие объёмные шары диаметром 10–15 см и больше. Плотные, густомахровые, с насыщенными оттенками — от нежно-розового и кремового до бордового и ярко-жёлтого. Куст выглядит мощно, аккуратно и дорого.

Главное преимущество — осеннее цветение. Хризантема раскрывается в августе и держит цвет до заморозков. Когда большинство растений уже теряет декоративность, она только набирает силу.

Морозостойкость и долговечность

Современные садовые сорта выдерживают морозы до −20…−25 °C.

В средней полосе достаточно лёгкого укрытия (сухие листья или лапник). На одном месте куст спокойно растёт 3–5 лет, после чего его можно разделить для омоложения. С каждым годом растение становится только пышнее.

Что важно для хорошего результата

Солнечное место

Лёгкая, дренированная почва

Умеренный полив

Прищипка в начале лета для формирования плотного куста

При минимальном уходе хризантема формирует густую, аккуратную форму и выдаёт крупные цветки, которые выглядят как идеальные шары. Если хочется оставить в саду именно такую плотную, «астровую» форму, но получить более современный и эффектный результат — крупноцветковая хризантема станет достойной и красивой заменой.

