Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Ущерб составил более 2 млн рублей.

В ведомстве рассказали, что подозреваемых удалось задержать через три дня после совершения преступления. Отмечается, что двое задержанных ранее уже были судимы.

При проверке полицейские обнаружили 50 ювелирных изделий, примерно 500 тыс. рублей и автомобиль марки Kia Rio. Возбуждено уголовное дело.

