26 февраля 2026 в 12:32

Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Ущерб составил более 2 млн рублей.

В ведомстве рассказали, что подозреваемых удалось задержать через три дня после совершения преступления. Отмечается, что двое задержанных ранее уже были судимы.

При проверке полицейские обнаружили 50 ювелирных изделий, примерно 500 тыс. рублей и автомобиль марки Kia Rio. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что тюменский предприниматель похитил 1,4 тонны огурцов и 400 килограммов бананов из двух городских гипермаркетов для последующей продажи в своем киоске. Возбуждены уголовные дела, подозреваемый задержан.

Санкт-Петербург
кражи
украшения
полиция
